Siracusa, agevolazioni per la Borgata. Cavallaro e Romano: “una seria novità, attendiamo la discussione in aula”

“Le misure individuate dalla giunta comunale, che più volte abbiamo invocato, sebbene non in solitudine, sono la vera seria novità nell’azione di questa Amministrazione, che si era finora caratterizzata per carenza di coraggio nelle scelte più importanti per il territorio. Colma anni di disattenzione verso una delle parti più caratteristiche della città, che l’hanno fatta sprofondare nel clima di insicurezza ed emarginazione noto a tutti. È un modello, quello degli incentivi a nuovi insediamenti commerciali, che abbiamo più volte suggerito, anche per altre zone cittadine, come la Mazzarona. Siamo in trepidante attesa che la proposta giunga in Consiglio comunale per un’attenta valutazione e per proporre eventuali emendamenti“. I consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d’Italia a Siracusa, Paolo Cavallaro e Paolo Romano, commentano così il pacchetto di agevolazioni fiscali e patrimoniali approvato dalla Giunta comunale per rilanciare il quartiere Borgata.

“Su alcuni temi dobbiamo essere attenti e intransigenti. Dobbiamo evitare speculazioni selvagge e infiltrazioni della criminalità organizzata, oltre che l’insediamento eccessivo di attività che possano snaturare la Borgata, cercando di determinare la nascita di attività variegate e in capo a soggetti diversi per evitare odiose forme di monopolio commerciale – sottolineano -. Intanto, per quanto risulta dalla delibera della giunta municipale n. 167 del 3.12.2025, pubblicata all’albo pretorio, il calcolo della perdita di gettito viene fatta in termini probabilistici, ancorandolo a dati insufficienti al fine di formulare una proiezione più vicina possibile a quella che potrebbe essere l’evoluzione delle agevolazioni fiscali in termini di nuovi insediamenti produttivi. Non viene indicato l’ammontare del gettito IMU relativo all’area in questione, il numero degli immobili non abitati dai proprietari né dati eventualmente in locazione o sfitti”.

Si riferisce solo che nel biennio 2024-2025, nel perimetro del Quartiere Borgata, sono state avviate 13 nuove attività economiche, prevalentemente rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), il cui gettito IMU è stato pari a 10.866,07 euro e che l’introduzione della misura agevolativa IMU comporterebbe una perdita di gettito riferita agli immobili oggetto di agevolazione e che si prevede, grazie all’effetto incentivante delle nuove agevolazioni, un incremento nel numero di aperture di attività di almeno il 30% nel prossimo biennio, con una stima di 17 nuove attività e una perdita di gettito presunta pari a 14.125,89 euro.

“Sulla base di tali dati sarà molto difficile che la proposta al Consiglio comunale abbia i pareri contabili favorevoli – concludono Cavallaro e Romano -. Eppure, quando nella scorsa sessione di bilancio, abbiamo presentato l’emendamento che riduceva l’IMU a carico dei proprietari di immobili prospicienti su strade prive di illuminazione pubblica, di condotte fognarie o di condutture idriche comunali, ci fu risposto che era complicato fare una proiezione sul mancato gettito, come se il Comune non sapesse esattamente quali strade siano prive di tali servizi. Tra l’altro non c’è un rigo del provvedimento che preveda una riduzione dell’IMU per coloro che decidono di affittare, con canone agevolato, il proprio immobile sfitto. Ci sono centinaia, se non migliaia, di persone che cercano case in affitto, a canoni sostenibili, e non trovano nulla, perché quasi tutti gli immobili, non abitati dai proprietari, sono destinati a case vacanze, locazioni turistiche brevi o B & B. Presenteremo in Consiglio comunale un emendamento in tal senso, incentivando le locazioni a canoni agevolati, a fronte di una riduzione dell’IMU. Attendiamo la discussione in aula, sperando che il provvedimento venga migliorato e che si risolvano tutte le perplessità, così che la proposta sia una vera e concreta occasione di rilancio del quartiere, anche sotto il profilo sociale e abitativo, e non foriera di problemi”.