Siracusa, aggravamento misura cautelare: 44enne passa dai domiciliari al carcere

I Carabinieri della Stazione di Cassibile hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 44enne, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Siracusa che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il carcere.

L’uomo, a gennaio, era stato arrestato dai Carabinieri di Siracusa in flagranza di reato e sottoposto agli arresti domiciliari a Cassibile perché sorpreso, unitamente a un complice, mentre spacciava sostanze stupefacenti.

Durante i controlli i Carabinieri hanno rilevato violazioni delle prescrizioni segnalandole all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento.