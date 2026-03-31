Ultime news

1 minuto di lettura
A cassibile

Siracusa, aggravamento misura cautelare: 44enne passa dai domiciliari al carcere

L’uomo, a gennaio, era stato arrestato mentre spacciava sostanze stupefacenti

L’uomo, a gennaio, era stato arrestato mentre spacciava sostanze stupefacenti

1 minuto di lettura

I Carabinieri della Stazione di Cassibile hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 44enne, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Siracusa che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il carcere.

L’uomo, a gennaio, era stato arrestato dai Carabinieri di Siracusa in flagranza di reato e sottoposto agli arresti domiciliari a Cassibile perché sorpreso, unitamente a un complice, mentre spacciava sostanze stupefacenti.

Durante i controlli i Carabinieri hanno rilevato violazioni delle prescrizioni segnalandole all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi