Cronaca polizia di stato

Siracusa, aggredisce due uomini con un’accetta: arrestato per tentato omicidio

di Oriana Gionfriddo ·
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polizia e carabinieri

Agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, domenica pomeriggio, sono intervenuti, unitamente ai Colleghi dell’Arma dei Carabinieri, a seguito della segnalazione di un’aggressione di due cittadini stranieri nel parco del Foro Siracusano.

Giunti sul posto si accertava che un trentenne, di origine nigeriana, aveva aggredito due cittadini stranieri, entrambi tunisini, ferendone uno con un’accetta.

Lo stesso, bloccato nei pressi della stazione dai poliziotti e dai carabinieri, nel tentativo di allontanarsi con ancora l’accetta nella sua disponibilità, è stato tratto in arresto per il reato di tentato di omicidio e condotto nel carcere di Cavadonna.

La vittima non è in pericolo di vita e ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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