Siracusa, aggressione a un agente a Cavadonna, scatta la linea dura: isolamento e perdita dei benefici per due detenuti

È arrivata in tempi rapidissimi la risposta della Commissione disciplinare della Casa Circondariale di Siracusa nei confronti dei due detenuti protagonisti, nei giorni scorsi, della violenta aggressione a un agente di Polizia penitenziaria. L’episodio aveva causato al poliziotto traumi tali da rendere necessario il ricorso alle cure del Pronto soccorso, con una prognosi di quindici giorni.

La Commissione ha adottato il massimo delle sanzioni previste dall’ordinamento penitenziario: quindici giorni di isolamento, esclusione dalle attività in comune dell’istituto e, soprattutto, la perdita automatica della liberazione anticipata. Quest’ultima misura comporta la revoca dei 45 giorni di sconto di pena normalmente riconosciuti ai detenuti che mantengono una buona condotta nel semestre di riferimento, traducendosi di fatto in un allungamento concreto della detenzione.

Non è escluso, inoltre, che la posizione dei due detenuti possa aggravarsi ulteriormente con l’applicazione del regime di sorveglianza particolare previsto dall’articolo 14-bis dell’Ordinamento penitenziario. Tale regime comporta restrizioni più severe, limitazioni della socialità e l’alloggio in cella singola, per un periodo fino a sei mesi, prorogabile, nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi o responsabili di gravi turbative dell’ordine interno.

Parallelamente alle sanzioni disciplinari, è scattata anche la denuncia penale. L’aggressione a un agente di Polizia penitenziaria costituisce un reato grave e viene perseguita penalmente ai sensi di diversi articoli del Codice penale, tra cui la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni personali aggravate. Le pene previste possono variare da sei mesi fino a diversi anni di reclusione, con aggravanti significative quando la vittima è un appartenente alle forze dell’ordine in servizio all’interno di un istituto penitenziario.

In presenza di lesioni, uso di armi o concorso di più persone, il quadro sanzionatorio si fa ancora più severo. La legge riconosce infatti una tutela rafforzata agli agenti penitenziari, chiamati a operare quotidianamente in un contesto particolarmente delicato e ad alto rischio.

“Ci chiediamo se valga davvero la pena aggredire fisicamente un agente – sottolinea il segretario provinciale dell’OSAPP, Giuseppe Argentino –, considerato il peso delle conseguenze disciplinari e penali. Per alcuni detenuti evidentemente la libertà personale sembra non avere alcun valore”.

Da qui la richiesta di una riflessione più ampia sul sistema di gestione dei detenuti violenti. “Soggetti imprevedibilmente aggressivi – conclude Argentino – dovrebbero essere collocati in circuiti penitenziari dedicati, con personale numericamente adeguato e specificamente formato, per tutelare la sicurezza degli operatori e garantire l’ordine negli istituti”.