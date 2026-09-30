Siracusa, aggressione al Pronto Soccorso: solidarietà del commissario Iraci

Attualità · Visita al PS

Questa mattina il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci si è recato personalmente al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I per esprimere solidarietà e vicinanza all’infermiere vittima della grave e inaccettabile aggressione subita nelle scorse ore da parte di un utente.

Durante la visita, il commissario Iraci ha incontrato il personale medico e infermieristico in servizio, ribadendo il pieno sostegno della direzione aziendale verso chi lavora in prima linea per la salute pubblica. Non avendo potuto incontrare di persona l’infermiere coinvolto, attualmente a casa in convalescenza, il commissario lo ha contattato telefonicamente per sincerarsi delle sue condizioni di salute, portandogli il proprio abbraccio e riaffermando la ferma condanna di ogni forma di violenza, sia fisica che verbale.

“I nostri operatori sanitari svolgono con abnegazione e spirito di servizio un ruolo fondamentale, garantendo assistenza 24 ore su 24 a tutela della salute dei cittadini e dell’intera comunità -, ha dichiarato il commissario straordinario Gioacchino Iraci -. Non è ammissibile che chi dedica la propria vita e la propria professionalità alla cura degli altri debba trovarsi esposto ad atti di aggressione. Saremo sempre al fianco dei nostri lavoratori, adottando ogni misura possibile per tutelare la loro sicurezza e la loro dignità all’interno delle nostre strutture“.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa rinnova il proprio ringraziamento a tutto il personale che, con sacrificio ed estrema dedizione, continua a garantire l’operatività e l’eccellenza dei servizi di emergenza e urgenza sul territorio.

Le associazioni e gli enti del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Siracusa esprimono solidarietà e vicinanza all’infermiere vittima di un’aggressione al Pronto Soccorso: “confidiamo nell’azione del Commissario Straordinario per rafforzare i presidi di sicurezza, coinvolgendo i competenti servizi dell’Asp e i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza. Le aggressioni al personale medico-sanitario si susseguono ormai a un ritmo allarmante. Siamo convinti che il diritto alla cura, che va sempre garantito nel migliore dei modi, debba andare di pari passo con il diritto dei lavoratori a sentirsi al sicuro nei luoghi di lavoro”.