Siracusa, “Agire di fronte al cambiamento climatico”: incontro all’Urban center

Sabato 1 Marzo alle 16 si svolgerà all’Urban Center a Siracusa un Convegno dal titolo:” Agire di fronte al cambiamento climatico: adattarci per gestire l’inevitabile, mitigare per evitare l’ingestibile”.

L’appuntamento è organizzato dal Gruppo di iniziativa territoriale di Banca Etica Sicilia sud-est, da Legambiente, dal Gruppo di Animazione missionaria Ad Gentes, da Lealtà e Condivisione e vedrà la partecipazione di: Luigi Pasotti agrometereologo, Paolo Tuttoilmondo, ambientalista, Carlo Gradenigo già Assessore al Comune di Siracusa e Nino Attardo agronomo e paesaggista.

“Pensiamo che sia indispensabile – afferma Tati Sgarlata, vice coordinatore del GIT Sicilia Sud Est di Banca Etica – che come cittadini ci interroghiamo su quali possano essere le azioni che a livello individuale, sociale e politico bisogna portare avanti per fronteggiare i cambiamenti climatici che, così procedendo, modificheranno in maniera radicale la possibilità di vita nel pianeta Terra. Reputiamo importante fare partire anche dal basso conoscenze e consapevolezze che permettano a tutti di contribuire al cambiamento non più rinviabile.”