Siracusa, ai Villini il primo parco giochi inclusivo in Sicilia: sabato l’inaugurazione

Il sindaco Francesco Italia inaugurerà sabato prossimo (20 settembre) alle 11, il primo parco giochi inclusivo-pedagogico di Siracusa e di tutta la Sicilia. È stato realizzato dal Comune al Foro siracusano, nell’area di via Malta dei cosiddetti Villini, con fondi della Regione Siciliana.

Al taglio del nastro parteciperanno l’assessore alle Politiche sociali, Marco Zappulla, il presidente e la vice presidente del consiglio comunale, Alessandro Di Mauro e Conci Carbone. Sono stati invitati le altre autorità, i parlamentari nazionali e regionali e le associazioni impegnate nel sociale.

L’inaugurazione proseguirà anche nel pomeriggio perché dalle 17 alle 19: prima un gruppo di esperti effettuerà delle dimostrazioni sul corretto uso delle attrezzature, poi si terrà uno spettacolo musicale. Il parco inclusivo si differenzia in quanto i giochi possono essere utilizzati da tutti i bambini secondo le proprie capacità e, soprattutto, senza distinzione tra attrezzature dedicate alle sole persone diversamente abili e ai normodotati. Il risultato è un luogo senza barriere, accogliente per tutti, dove, oltre alle famiglie, si possono ritrovare persone di ogni età.

La realizzazione è stata possibile grazie a due emendamenti alla finanziaria regionale del 2023 presentati dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle Carlo Gilistro, che hanno garantito un finanziamento di 280 mila euro.

“Il parco giochi inclusivo – sottolinea Gilistro – sarà uno spazio accessibile a tutti, progettato per garantire il divertimento e la socializzazione senza barriere architettoniche. Le strutture sono pensate per bambini con diverse abilità, affinché tutti possano giocare e imparare insieme. Dobbiamo pensare al benessere dei bambini della nostra città: troppo spesso la politica li ignora ed è un grave errore. Ho immaginato questo parco come un luogo curato, aperto anche ad attività ludico-culturali e laboratori artistici, con il coinvolgimento di associazioni ed enti del terzo settore”.

La gestione e la cura del parco saranno affidate al Comune di Siracusa, che ha curato i lavori utilizzando i fondi regionali messi a disposizione grazie all’iniziativa parlamentare di Gilistro.

“Vi aspetto all’inaugurazione – conclude il deputato siracusano – per condividere un momento che rappresenta non solo un traguardo politico, ma un sogno realizzato per i bambini e le famiglie della nostra città”.