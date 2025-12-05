Siracusa, ai Villini una pista di pattinaggio su ghiaccio e il mercatino di Natale

I Villini del Foro Siracusano, in corso Umberto I, da domani saranno immersi in piena atmosfera di festa. Sarà, infatti, inaugurato alle 17,30 il Villaggio di Natale che avrà al suo interno la pista di pattinaggio su ghiaccio e il Mercatino per chi vuole addobbare la casa o vuole mettere sotto l’albero prodotti tipici dell’artigianato e della tradizione siciliani. ​L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, è organizzata dell’assessorato alle Attività produttive, retto da Edy Bandiera, e andrà avanti per un mese, fino all’Epifania.

“L’obiettivo – dichiara il sindaco Francesco Italia – è anche quello di fare diventare nuovamente attrattivo uno spazio del centro città ma esterno a Ortigia e ripetere, in un periodo di tempo più prolungato, lo stesso successo di pubblico registrato in occasione della recente Fiera dei Morti. Di nuovo, cittadini e visitatori potranno godere di momenti di svago in città, senza doversi spostare in altre località”. ​Il Villaggio, a cui si accede gratuitamente, sarà aperto tutti i giorni e, inoltre, ospiterà quotidianamente attività di animazione per bambini e stand di prodotti tipici e di street food.

“Si tratta – spiega l’assessore Edy Bandiera – di un’iniziativa pensata anche per rispondere alla crisi del commercio di vicinato e dell’artigianato e, per questa ragione, abbiamo trovato il consenso delle organizzazioni di categoria. Ad esse, infatti, saranno assegnate alcune migliaia di biglietti per l’ingresso gratuito alla pista di pattinaggio su ghiaccio affinché li distribuiscano ai titolari di negozi di vicinato che poi, a loro volta, potranno consegnarli, a scopo promozionale, ai clienti”.