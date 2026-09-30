Siracusa, al Bellomo un viaggio tra simboli e segreti dell’arte con il libro di Romano

Cultura · il 4 ottobre

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Un percorso alla scoperta dei significati nascosti, dei simboli e dei dettagli meno noti custoditi nelle opere della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo. È quanto propone l’iniziativa in programma domenica 4 ottobre 2026 alle 10 nella sede museale di via Capodieci, a Siracusa, con la presentazione del volume “Capolavori svelati. Viaggio tra i simboli e i segreti della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo”, curato dallo storico dell’arte Michele Romano.

L’evento, organizzato dalla Galleria Regionale di Palazzo Bellomo in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catania, offrirà ad appassionati, studiosi e cittadini l’opportunità di approfondire il patrimonio storico-artistico siracusano attraverso una chiave di lettura originale. Il volume si propone infatti di guidare il lettore nell’interpretazione dei messaggi, dei simboli e degli elementi iconografici presenti nelle opere esposte, contribuendo a una conoscenza più approfondita delle collezioni del museo.

Alla presentazione interverranno Rosa Lanteri, dirigente della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, Gianni Latino, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania, e Michele Romano, autore e curatore del volume.

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Al termine dell’incontro è prevista una visita guidata straordinaria tra le sale del museo, durante la quale i partecipanti potranno osservare dal vivo i particolari e i simboli analizzati nel libro.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L’accesso al museo sarà inoltre gratuito, come previsto per la prima domenica del mese.