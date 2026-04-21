Siracusa, al centro commerciale Archimede arriva MIDA: il cestino che riconosce i rifiuti

Un piccolo gesto, una grande evoluzione: al Centro Commerciale Archimede di Siracusa arriva MIDA, il bidone intelligente. Nella quotidianità, quante volte gettiamo un rifiuto senza pensarci troppo? È proprio da qui che nasce una riflessione più ampia sul ruolo che ciascuno di noi può avere nella tutela dell’ambiente.

Oggi, al Centro Commerciale Archimede, questo gesto si trasforma in un’azione più consapevole grazie all’introduzione di MIDA, il sistema intelligente sviluppato da E-trash. MIDA non è un semplice cestino, ma una soluzione tecnologica progettata per rivoluzionare la raccolta differenziata negli spazi pubblici. Grazie a un avanzato sistema di riconoscimento visivo basato su intelligenza artificiale, identifica automaticamente il materiale di ogni rifiuto e lo indirizza nel compartimento corretto, riducendo l’errore umano e migliorando l’efficienza del riciclo.

L’innovazione prosegue anche dopo il conferimento: grazie alla connettività integrata, una dashboard dedicata consente di monitorare in tempo reale i rifiuti raccolti e misurare concretamente l’impatto positivo generato. L’installazione di MIDA rappresenta per il Centro Commerciale Archimede un passo importante verso una gestione più responsabile e innovativa, dove tecnologia e sostenibilità si incontrano per generare valore reale.

Perché il cambiamento, spesso, parte proprio da un gesto semplice.