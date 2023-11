Siracusa, al Chindemi un’intensa giornata contro la violenza sulle donne

Ancora scossi per la terribile vicenda di Giulia che è entrata nei nostri cuori, a tre giorni dal minuto di silenzio voluto dal Ministro Valditara, che persino i bimbi dell’Infanzia del nostro Istituto, durante la festa dell’autunno hanno osservato, il 24 novembre scorso abbiamo celebrato con un giorno di anticipo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Quest’anno come mai in passato. La straordinaria partecipazione delle Istituzioni, la collaborazione entusiastica dei docenti di tutti gli ordini della scuola e di tutto il personale ATA che si è dedicato alla preparazione dell’evento con grande fervore, la commozione e la spontaneità dei ragazzi hanno reso questa giornata veramente emozionante e unica.

La dirigente dell’istituto, Daniela Frittitta, ha voluto rivolgere un primo grande ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto, Raffaella Moscarella che, pur essendosi insediata da poco tempo, ha dimostrato in più occasioni la sua vicinanza alla scuola e la sua attenzione a temi cruciali come la dispersione scolastica e la violenza sulle donne, che ha voluto coniugare nella stessa giornata con la convocazione alle 9 in Via Basilicata del tavolo tecnico dell’Osservatorio Prefettizio per la verifica dell’attuazione del Protocollo per la prevenzione della dispersione scolastica e della devianza minorile in provincia di Siracusa, al quale hanno partecipato i soggetti firmatari del protocollo.

“Si coglie l’occasione per ringraziare i presenti al tavolo tecnico – prosegue la dirigente -: il Viceprefetto Marinella Iocolare, il Presidente del Tribunale dei minorenni di Catania, Dott. Roberto Di Bella con il procuratore, Dott.ssa Carla Santocono, i due magistrati della Procura della Repubblica di Siracusa, il Sindaco Francesco Italia con la vicepresidente del Consiglio comunale Concetta Carbone, La Dirigente dell’Ufficio X A.T. di Siracusa, Dott.ssa Angela Fontana con la referente provinciale per la dispersione scolastica Dott.ssa Patrizia Magnano, la referente dell’Asp di Siracusa e le rappresentanze dei Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto anche alla Seconda Commissione Consiliare che ha donato al XVI Istituto Comprensivo “Salvatore Chindemi” la “panchina rossa”, simbolo dell’impegno per l’eliminazione della violenza sulle donne, insieme con un pannello in cui è raffigurata una suggestiva immagine opera della docente Lisa Barbera, accompagnata da una toccante dedica.

“Si ringrazia anche il Gruppo Fioristi di Confcommercio di Siracusa che hanno adornato la panchina con una composizione floreale – prosegue la dirigente”.

Molto significativi gli interventi che hanno preceduto la scopertura della panchina e dell’istallazione soprastante, tutti volti alla condanna del triste fenomeno della violenza di genere, dalle parole del sindaco all’intervento della Dott.ssa Diliberti, Dirigente regionale del settore politiche sociali, giunta da Palermo appositamente per l’occasione, al portavoce dell’Assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Turano, ai componenti della Seconda Commissione, a Padre Marco in rappresentanza dell’Arcivescovado e all’Avvocato Pucci Piccione, Presidente della Deputazione Cappella di Santa Lucia che hanno esposto la preziosa reliquia delle scarpette rosse di Santa Lucia, spiegando ai ragazzi come anche il martirio della Santa possa essere considerato un femminicidio. Si porge un vivo ringraziamento a tutti.

L’intensa giornata è proseguita in Via Algeri negli spazi dell’ex Istituto Chindemi, dove le autorità sono state accolte dal rullo dei tamburi del gruppo ritmico FareScuolaChindemi, guidato dal Prof. Francesco Gibellino. Successivamente ha avuto luogo un flashmob animato dagli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime della scuola secondaria di primo grado, con il supporto di alunni degli Istituti comprensivi “N. Martoglio” e “Santa Lucia”, preceduto e seguito da attività ludico-sportive coordinate dall’associazione “Bacchetta magica”, dal Gruppo di Scherma dei Carabinieri e dal Presidente del Consiglio comunale Sebastiano Di Mauro che ha organizzato, a conclusione dell’evento, un derby di calcio degli alunni delle scuole contro le atlete della “A.S.D. Rari Nantes”. Si ringraziano Lucia De Luca che ha presentato l’evento e la società Ermes per il supporto tecnico.

“Grazie a tutti i docenti che hanno coordinato il lavoro degli alunni – ha detto ancora -, garantendo il successo dell’iniziativa e alle famiglie per il loro supporto. Un sincero ringraziamento alle due Dirigenti che hanno prontamente accolto l’invito a partecipare a questa importante giornata, la Dott.ssa Clelia Celisi dell’I.C. “Nino Martoglio” e la Dott.ssa “Valentina Grande” dell’I.C. “Santa Lucia”. Gli alunni e i docenti di questi Istituti hanno condiviso con noi l’emozione di essere presenti. Infine – conclude la dirigente -, un plauso e un apprezzamento particolare devono essere indirizzati alla persona che ha dato un fondamentale contributo per la riuscita della splendida giornata: il Vice Presidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone. Senza di lei niente avrebbe potuto essere come è stato.”