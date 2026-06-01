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A Granollers

Siracusa al Congresso internazionale delle città educative: presentato in Spagna il progetto Proagon

Il workshop, coordinato da Nicolas Gauvain, ha visto la partecipazione di altre città europee impegnate nella promozione della cultura come strumento di sviluppo sociale ed educativo

Il workshop, coordinato da Nicolas Gauvain, ha visto la partecipazione di altre città europee impegnate nella promozione della cultura come strumento di sviluppo sociale ed educativo

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Il Comune di Siracusa è stato tra i protagonisti del XVIII Congresso Internazionale delle Città Educative (IAEC), svoltosi dal 26 al 29 maggio a Granollers, in Catalogna, uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati al confronto tra amministrazioni locali sui temi delle politiche sociali, educative e giovanili.

L’evento ha riunito oltre 500 realtà della rete internazionale delle Città Educative e circa 1.200 delegati provenienti da tutto il mondo. L’Italia è stata rappresentata dai Comuni di Siracusa, Bologna, Torino, Ravenna e La Spezia, impegnati in un intenso programma di incontri, workshop e tavole rotonde finalizzati allo scambio di esperienze e buone pratiche amministrative. Per il Comune di Siracusa hanno preso parte ai lavori congressuali l’assessore alle Politiche sociali e giovanili e alle Risorse umane, Marco Zappulla, e la responsabile dei progetti di Siracusa Città Educativa, Rossana Geraci.

La partecipazione ha rappresentato una significativa opportunità di confronto con amministratori, esperti e operatori provenienti da diversi continenti, consentendo di conoscere e approfondire modelli innovativi di politiche sociali già sperimentati con successo in altre realtà urbane. Un’occasione concreta per acquisire non soltanto idee e progettualità, ma anche strumenti operativi, metodologie di lavoro e modelli organizzativi che possono essere adattati e trasferiti al contesto locale per migliorare la qualità dei servizi e delle politiche rivolte ai cittadini.

Tra i momenti più significativi vi è stato il workshop internazionale dedicato al tema “Promotion of collective memory, innovation and art” (Promozione della memoria collettiva, innovazione e arte). Davanti a una platea internazionale composta da amministratori e delegati provenienti da numerosi Paesi, il Comune ha presentato il progetto “PROAĜON – Theatre as a space for inclusion, memory and participation”, un’esperienza educativa e culturale promossa insieme a INDA che utilizza il teatro e il mito classico come strumenti di inclusione sociale, memoria collettiva e partecipazione attiva di bambini e giovani.

L’intervento di Siracusa, tradotto nelle principali lingue di lavoro del Congresso, per consentirne la massima diffusione e comprensione tra i partecipanti, ha permesso di condividere a livello internazionale un modello di intervento che mette in relazione cultura, educazione e politiche sociali, valorizzando il patrimonio identitario della città come leva di inclusione e crescita della comunità.

Il workshop, coordinato da Nicolas Gauvain, ha visto la partecipazione di altre città europee impegnate nella promozione della cultura come strumento di sviluppo sociale ed educativo: Bruxelles con il progetto “Prescriptions muséales”, Setúbal con “Indústria Conserveira – Museu do Trabalho Michel Giacometti”, Lisbona con “Programa Memórias de Lisboa” e Quitandinha con “Raízes que Contam: Resgate Cultural, Identidade e Pertencimento”.

La presenza di Siracusa al Congresso conferma la volontà dell’amministrazione comunale di rafforzare il dialogo con le migliori esperienze internazionali nel campo delle politiche sociali, educative e culturali, promuovendo al tempo stesso le progettualità sviluppate sul territorio e costruendo nuove reti di collaborazione tra città impegnate a rendere le proprie comunità sempre più inclusive, partecipative e orientate al benessere delle nuove generazioni.


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