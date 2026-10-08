Siracusa, al Federico II di Svevia scuola e imprese: studenti scoprono apprendistato

Attualità · di primo livello

Rafforzare il dialogo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro. Con questo obiettivo, mercoledì 7 ottobre, l’Istituto di istruzione superiore “Federico II di Svevia” di Siracusa ha ospitato un incontro informativo sull’apprendistato di primo livello. L’incontro era rivolto agli studenti del triennio e alle loro famiglie, per far conoscere le opportunità del sistema duale e avvicinare il percorso scolastico alle aziende del territorio.

Ad aprire i lavori è stata la dirigente scolastica, Accardo. Ha sottolineato l’importanza di consolidare il dialogo tra scuola, istituzioni e imprese, valorizzando percorsi formativi capaci di accompagnare gli studenti verso scelte professionali consapevoli e prospettive di lavoro concrete.

Durante l’incontro sono state illustrate le caratteristiche principali dell’apprendistato di primo livello. È un particolare tipo di contratto che permette ai giovani di conseguire un titolo di studio e, allo stesso tempo, fare un’esperienza di lavoro retribuita. Il percorso integra formazione a scuola, formazione in azienda e attività lavorativa.

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Si è parlato in particolare delle opportunità per gli studenti, che possono acquisire competenze professionali subito utilizzabili nel mondo del lavoro. E dei vantaggi per le imprese, chiamate ad avere un ruolo attivo nella formazione delle nuove generazioni, anche grazie alle agevolazioni previste dalla legge.

Al confronto hanno dato un contributo importante Giovanni Guarnieri, chef patron del ristorante Don Camillo di Siracusa, Alfio Zarbano, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro, e Fioretto, tesoriere dell’Ordine. All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti del Centro per l’impiego di Siracusa, di Sviluppo Lavoro Italia e di alcune aziende del settore.

Gli interventi hanno approfondito gli aspetti formativi, normativi, contrattuali e occupazionali dell’apprendistato. Per studenti e famiglie è stata un’occasione di confronto diretto con professionisti, operatori del mercato del lavoro e imprenditori del territorio.

L’iniziativa è stata un momento importante di orientamento. Ha mostrato come la collaborazione tra scuola e mondo produttivo possa costruire percorsi formativi sempre più vicini alle esigenze del territorio e alle aspirazioni dei giovani.

Con questo incontro, il “Federico II di Svevia” rinnova il suo impegno per una scuola aperta al territorio, che valorizza le competenze degli studenti e crea occasioni concrete di crescita personale, formazione e inserimento nel lavoro.