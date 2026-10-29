Siracusa al Fermi la presentazione della 30ª Colletta Alimentare

Attualità · la COLLETTA

La solidarietà come gesto quotidiano che avvicina le persone e contribuisce a costruire la pace. Domani, venerdì 30 ottobre, alle 18.00, nell’Aula Magna dell’I.T.I. Enrico Fermi di Siracusa (via Torino, 137), Banco Alimentare della Sicilia presenta la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si svolgerà sabato 14 novembre.

“Gesti che costruiscono pace” è il tema scelto per celebrare i trent’anni della Colletta Alimentare, un gesto di solidarietà che va oltre il semplice dono e diventa l’occasione per incontrarsi e dedicare tempo a chi troppo spesso rischia di rimanere invisibile. Un’esperienza concreta di pace che nasce dall’attenzione alle persone e dalla capacità di costruire legami.

All’incontro interverranno don Gianni Donzello, responsabile della Comunità di Comunione e Liberazione di Siracusa; Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia e vicepresidente di Fondazione Banco Alimentare, e l’avvocato Giovanni Randazzo. Modererà Marcello Pisani, presidente regionale di Famiglia per l’Accoglienza.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, coinvolgerà oltre 160.000 volontari in 12.000 supermercati italiani. In Sicilia la Rete Banco Alimentare sostiene 322.121 persone in difficoltà attraverso 834 organizzazioni partner territoriali.

Il 14 novembre i volontari, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno i cittadini a donare prodotti a lunga conservazione: olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti, tonno in scatola, riso e prodotti per la colazione e la merenda.

La Colletta Alimentare è anche il gesto con cui la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla X Giornata Mondiale dei Poveri, indetta da Papa Leone XIV, che si celebrerà domenica 15 novembre.Dal 2 novembre sarà possibile partecipare alla Colletta anche attraverso le donazioni della spesa online, secondo le modalità disponibili su www.bancoalimentare.it