Da Siracusa al Foro Italico: Alessandro Ingarao sparring partner di Jannik Sinner

Un po’ di Siracusa in campo con il numero 1 del Mondo Jannik Sinner al Foro Italico: il tennista siracusano Alessandro Ingarao, campione italiano di Seconda Categoria e portacolori del Tc Match Ball di Siracusa, è stato il primo sparring del tennista altoatesino nella rincorsa all’unico 1000 che gli manca.

Ieri doppio allenamento, prima su un campo secondario poi sul Centrale, sotto gli occhi di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, presenti in campo.

“È il secondo anno che gli organizzatori degli Internazionali d’Italia mi chiamano come sparring (è abitudine dei grandi tornei mettere a disposizione dei giocatori tennisti di livello con cui potersi allenare) – racconta Ingarao – e ieri è arrivata la chiamata che dovevo scendere in campo con Jannik. Neanche a dirlo che non ci ho pensato un attimo. Lui veniva da quattro giorni di riposo, Simo (Vagnozzi, ndr) che conosco da tempo, e lo stesso Jannik mi hanno chiesto di variare i colpi, abbiamo provato le diagonali, gli spostamenti, le variazioni. Sembrava di avere dall’altra parte uno sparapalle: la sua una palla pesante e precisa, riesce a indirizzarla in maniera precisa dove vuole a prescindere dalla palla che gli arriva”.

Domani per Sinner l’esordio a Roma contro l’austriaco Sebastian Ofner, Ingarao resterà invece fino al termine del torneo al Foro Italico e chissà che non ricapiti l’occasione di ritrovarsi in campo con il numero 1 Atp.

“Abbiamo scambiato qualche parola, lui gentilissimo e sorridente come sempre. Mentre ero in campo ho cercato di prestare la massima attenzione alle indicazioni del suo staff: concentrato sulla palla che arrivava e su come dovevo rimetterla di là. Mi sono divertito tantissimo, non capita spesso di scambiare con il numero 1 del mondo. Resterò a disposizione del torneo fino al giorno della finale. Chissà…”, ha concluso.

E anche il Tc Match Ball ha condiviso la notizia: una bella storia per gli amanti del tennis.