Siracusa, al Largo Aretusa inaugurato il Parco Mobile della Sicurezza Stradale

Si è conclusa con successo la 26^edizione del progetto ICARO, la campagna sulla sicurezza stradale promossa dalla Sezione Polizia Stradale di Siracusa, che ha visto la partecipazione giornaliera di migliaia di bambini degl isitituti comprensivi di tutta la provincia.

Dal 19 al 21 maggio, nella splendida cornice di Largo Aretusa in Ortigia, si è celebrato l’atto conclusivo di un articolato percorso formativo, svolto capillarmente nelle scuole della provincia e arricchito dalle visite didattiche degli alunni presso gli uffici della Polizia Stradale di Siracusa.

Un momento altamente simbolico e carico di emozione è andato in scena il 20 maggio con il tradizionale taglio del nastro del “Parco Mobile della Sicurezza” da parte del Prefetto di Siracusa, affiancata dalle massime autorità civili, militari e della magistratura Aretusea, per sostenere la cultura della legalità e della sicurezza stradale.

Tra giochi, risate e sguardi pieni di meraviglia, i veri protagonisti della manifestazione sono stati i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e dei primi due anni della scuola accorsi da ogni parte della provincia.

Per loro, gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori dell’ANAS hanno allestito un vero e proprio circuito urbano in miniatura dove, attraverso un linguaggio semplice e gioioso, i novelli “mini-conducenti” hanno potuto apprendere le basilari ma fondamentali regole del codice della strada e comprendere la segnaletica stradale.

Ad accendere maggiormente l’entusiasmo dei piccoli studenti, è stata la presenza speciale della Lamborghini Urus con livrea della Polizia Stradale e le moto utilizzate dagli agenti, simboli di un percorso educativo volto a trasmettere in un clima festoso, il valore della legalità anche alla guida. dando già appuntamento in piazza per Icaro 2027.