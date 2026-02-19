Siracusa, al largo della Gancia materiale abbandonato e diventato arredo urbano. Scimonelli: “solleciti ripetuti ma senza risultati”

“A Largo della Gancia, a quanto pare, non è stato abbandonato solo del materiale da parte di una ditta. È stata abbandonata anche la tempestività degli interventi. Da settimane ho sollecitato per le vie brevi il dirigente del settore Protezione Civile affinché si intervenisse per la rimozione di quanto lasciato sul posto. Un intervento vecchio dell’ottobre 2010 sul muraglione del lungomare di levante, lavori in parte minima parte eseguiti, e ponteggi montati e smontati e poi montati e nuovamente smontati. Solleciti ripetuti, ma senza risultato? Il materiale è ancora lì. Probabilmente ormai parte integrante dell’arredo urbano occupante circa 2/3 stalli auto impropriamente”. A parlare di decoro, di sicurezza e di rispetto per i cittadini è il consigliere comunale Ivan Scimonelli.

“Largo della Gancia non è una zona franca dove il tempo si ferma e le responsabilità evaporano – sottolinea – Mi auguro che questo sollecito pubblico riesca dove quelli riservati non hanno prodotto effetti. Perché la città non ha bisogno di materiali abbandonati. Ha bisogno di istituzioni quando – a maggior ragione – si interviene con provvedimenti di “somma urgenza” e il ruolo di RUP, Direttore dei lavori, Progettista, Collaudatore sono identificati nella stessa persona”.