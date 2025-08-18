Siracusa, al Lido Arenella nate 48 tartarughe Caretta Caretta

Una notte speciale sulla spiaggia del Voi Lido Arenella, dove tra le 20.38 e le 2.30 si è assistito alla nascita di circa 48 tartarughe Caretta Caretta da un nido custodito nei giorni scorsi.

L’evento, seguito con attenzione dal WWF e da Sea Shepherd Italia, ha permesso di monitorare ogni fase della schiusa e garantire la sicurezza delle piccole tartarughe nel loro primo contatto con il mare.





“Ringrazio chi ha contribuito alla protezione del nido e un invito per tutti a continuare a rispettare le aree sensibili di questa meravigliosa costa – ha dichiarato Vincenzo Smeraglia, direttore del Voi Lido Arenella del gruppo Voihotels S.p.A – Questa nascita è un segno di speranza e un invito a proteggere il nostro mare, ogni giorno”.