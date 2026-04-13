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Da domani al 30 giugno

Siracusa, al Museo archeologico Paolo Orsi la mostra “Al di là del limite”

Domani l’inaugurazione con un percorso teatralizzato degli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico

L'iniziativa dell'Inda al Museo Paolo Orsi

Domani l’inaugurazione con un percorso teatralizzato degli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico

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Sarà inaugurata martedì 14 aprile e resterà aperta al pubblico fino al 30 giugno la mostra “Al di là del limite” allestita al Museo archeologico Paolo Orsi di Siracusa e promossa dalla Fondazione INDA e dal Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.

Il tema del “limite” viene esplorato attraverso le opere del dramma antico, in scena nella stagione 2026 di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa: Antigone, Alcesti, I Persiani e l’Iliade. Il visitatore del museo è chiamato a diventare spettatore attivo di un dialogo millenario attraverso un percorso espositivo che intreccia reperti antichi di archeologia e memoria scenica degli archivi dell’INDA creando così un ponte narrativo tra passato e presente.

L’inaugurazione della mostra è prevista alle 12.30 con un percorso teatralizzato a cura dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico. La giornata si aprirà però alle 9,30, nell’auditorium del Museo archeologico Paolo Orsi con una conferenza dal titolo “Sconfinamenti. Il diritto di vivere”.

Dopo i saluti istituzionali di Carmelo Bennardo, direttore del Parco Archeologico di Siracusa, e di Marina Valensise, consigliere delegato della Fondazione INDA si aprirà la discussione moderata da Ermelinda Storaci, archeologa.

La conferenza vedrà gli interventi di Francesco Morosi, grecista e traduttore dell’Antigone e dell’Iliade, due delle opere in scena al Teatro Greco di Siracusa nella 61. Stagione di rappresentazioni classiche, su “La tragedia greca tra la vita e la morte”; Michele Romano, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania e storico dell’arte, su “Quando l’immagine si trasmuta in un viaggio oltre il limite”; Alessandro Carlino, storico dell’architettura, su “Il confine visibile. Iconografia del Teatro Greco di Siracusa tra rovina e conoscenza”. A concludere i lavori saranno Rosa Lanteri, dirigente responsabile della Galleria regionale di Palazzo Bellomo, e Ermelinda Storaci con un intervento su “Oltre il reperto: storie non raccontate”.


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