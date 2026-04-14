Siracusa, al Museo Paolo Orsi la mostra “Al di là del limite” di Inda: viaggio tra teatro antico e archeologia

È stata inaugurata oggi a Siracusa la mostra “Al di là del limite”, allestita al Museo archeologico Paolo Orsi e visitabile fino al 30 giugno.

L’esposizione, promossa dalla Fondazione INDA e dal Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, propone un percorso che unisce teatro antico e archeologia, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra storia e rappresentazione.

Al centro della mostra il tema del “limite”, esplorato attraverso le grandi opere del dramma antico in scena nella stagione 2026 al Teatro Greco di Siracusa: Antigone, Alcesti, I Persiani e l’Iliade.

Il percorso espositivo intreccia reperti archeologici e materiali provenienti dagli archivi dell’INDA, creando un dialogo tra passato e presente. Il visitatore è così chiamato a diventare spettatore attivo di un racconto che attraversa i secoli, tra memoria, arte e identità culturale.

Un’iniziativa che arricchisce l’offerta culturale della città, confermando il legame profondo tra Siracusa e il teatro classico.