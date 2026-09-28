Siracusa, al nuovo Sbarcadero in scena “Passione Flamenco”, col corpo di ballo di Madrid

Cultura · FESTIVAL LIRICO

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2026 prolunga la sua narrazione spettacolare e approda a Siracusa. Mercoledì 30 settembre, la suggestiva cornice del nuovo Sbarcadero farà da palcoscenico a “Passione Flamenco – Il rito della luce”, atteso appuntamento con il prestigioso Corpo di Ballo Flamenco di Madrid.

Promosso dal Coro Lirico Siciliano, il Festival conferma la sua forte vocazione eclettica e multidisciplinare, capace di far dialogare il grande repertorio lirico d’opera con le eccellenze artistiche mondiali. Dopo i tributi al melodramma, la musica d’autore e le colonne sonore, a Siracusa la disciplina del corpo si fonde con la bellezza del paesaggio marino in un rito ancestrale di straordinaria forza espressiva e visuale.

Sotto la direzione artistica di Isabel Ponce, lo spettacolo propone un viaggio sensoriale e travolgente nell’anima della Spagna più autentica. I celebri bailaores Alejandro Molinero, Alberto Ortiz, Carla Martinez e Arancha Hoyos daranno corpo e vita alle multiformi sfaccettature del folklore iberico: dalle festose bulerías all’eleganza delle sevillanas, fino all’incalzante drammaticità della farruca. Ad accompagnare la danza, il virtuosismo della chitarra di Jorge Castellanos, le percussioni di Adam Fernández e il canto profondo dei cantaores Emilio Silva e Angel Lopez de Toro.