Siracusa, al Pantheon la festa di San Giovanni Bosco

Si celebra la Festa di San Giovanni Bosco nella chiesa del Pantheon a Siracusa.
Ieri la riflessione sulla figura di don Bosco da parte di suor Maria Trigilia fma. Oggi, venerdì 30, alle ore 18.00 preghiera del santo rosario meditando sui testi di don Bosco a cura dei salesiani cooperatori. Alle ore 18.30 celebrazione eucaristica.
Domani, sabato 31 gennaio, festa di don Bosco, alle ore 18.00 preghiera del santo rosario, alle ore 18.20 festosa accoglienza dell’arcivescovo mons. Francesco Lomanto con intrattenimento dei ragazzi del cammino di iniziazione cristiana. Celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Lomanto. Al termine della celebrazione verrà distribuito il tradizionale panino di don Bosco con la mortadella.
