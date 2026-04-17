Siracusa, al ponte Santa Lucia un leggio per raccontare la storia dell’Ancora monumentale

A Siracusa un nuovo tassello per valorizzare la memoria marinara della città. Martedì 21 aprile 2026, alle ore 16.45, nei pressi della grande Ancora sul ponte Santa Lucia, si terrà la cerimonia di svelatura di un leggio storico-informativo collocato ai piedi del monumento.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Siracusa e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – sezione locale, guidata dal presidente Pasquale Aliffi. Alla cerimonia prenderanno parte le autorità cittadine e diverse associazioni d’arma.

Il leggio racconterà la storia dell’Ancora, simbolo del profondo legame tra Siracusa e il mare. Il manufatto fu scelto nel 2003 presso la banchina del Comando Militare Marittimo della Sicilia ad Augusta, al termine di una ricognizione che vide coinvolti, tra gli altri, l’allora assessore al Mare del Comune, l’avvocato Pino Corso, insieme a rappresentanti istituzionali e della Capitaneria di Porto.

L’appuntamento sarà anche occasione per anticipare le iniziative commemorative dedicate a Enzo Maiorca, in vista del decimo anniversario della sua scomparsa. A fine maggio, infatti, la città si prepara a rendere omaggio definitivo al celebre apneista siracusano, figura simbolo del rapporto tra il territorio e il mare.

Prevista inoltre, nei prossimi mesi, l’installazione di una statua sul lungomare di levante, ulteriore segno di memoria e riconoscimento per una personalità che ha segnato la storia sportiva e culturale della città.