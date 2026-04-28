Siracusa, al quarto Job Day 37 aziende e oltre 200 opportunità di lavoro: “Non una passerella, ma politiche attive concrete”

Grande partecipazione questa mattina all’Urban Center di Siracusa per il quarto appuntamento con il Job Day comunale, iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e giovanili, dal Centro per l’Impiego e da Sviluppo Lavoro Italia, in collaborazione con CNA.

L’edizione di oggi, dedicata ai comparti del turismo e dell’artigianato, ha messo in campo 37 aziende del territorio e oltre 200 posizioni aperte, confermandosi come uno strumento ormai strutturato di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Accanto alle imprese, presenti anche realtà formative e istituzioni con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra scuola, formazione e mondo del lavoro. A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato l’assessore alle Politiche sociali e giovanili Marco Zappulla, che ha rivendicato il consolidamento di un format ormai riconosciuto e partecipato.

“Continuiamo con questo format che oggi è consolidato e molto apprezzato – ha dichiarato Zappulla – non solo dai giovani ma anche da tanti cittadini in cerca di occupazione. Oggi abbiamo 37 imprese che hanno scelto di esserci, in un momento strategico perché si preparano alla stagione turistica. La scelta di dedicare questa edizione a turismo e artigianato va esattamente in questa direzione”.

Per l’assessore il Job Day non si limita a offrire occasioni occupazionali, ma assolve anche una funzione di orientamento: “Abbiamo una folta presenza di studenti perché questa iniziativa aiuta i giovani a capire cosa c’è dopo la scuola, ma allo stesso tempo offre opportunità concrete ai non occupati. Mettiamo allo stesso tavolo cittadini e imprese che cercano personale: questo è già un risultato importante”.

Zappulla ha poi insistito sul dato forse più significativo dell’esperienza maturata finora: la concretezza. “Non è un evento spot, non è una passerella – ha detto – ma una politica attiva del lavoro. E i numeri ci dicono che funziona: abbiamo un’ottima percentuale di persone che entrano qui disoccupate e ne escono con un contratto firmato. Questo significa trasformare un’iniziativa pubblica in uno strumento reale di inclusione e sviluppo”.

A poco più di un’ora dall’apertura, l’Urban Center appariva già affollato da giovani, adulti e candidati con curriculum alla mano. Un segnale che, secondo l’assessore, conferma la domanda di occasioni concrete sul territorio.

“Oggi vediamo un pubblico variegato, tanti ragazzi ma anche tanti adulti che si stanno giocando una possibilità – ha aggiunto – ed è importante che possano confrontarsi direttamente con i recruiter delle aziende. Parliamo di settori che rappresentano il cuore produttivo della città. Ci auguriamo, come sempre, che questa giornata si traduca in nuove opportunità lavorative per i nostri cittadini”.

Il Job Day si inserisce in un percorso che il Comune di Siracusa sta portando avanti da mesi con appuntamenti dedicati ai diversi comparti produttivi, con l’ambizione di fare delle politiche attive per il lavoro non un intervento occasionale, ma una pratica stabile di sviluppo territoriale.