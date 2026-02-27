Siracusa, al Rizza-Insolera il convegno su “Vittorini: tra nuovi mondi”

Nel salone dell’Istituto Superiore Rizza-Insolera si è svolto un partecipato e intenso convegno di studi dal titolo “Vittorini tra «nuovi mondi»”, Dalla scoperta di una nuova «America letteraria» all’ispida relazione con i comunisti italiani.

L’iniziativa, introdotta e moderata dal dott. Vincenzo Pennone, ha guidato studenti e docenti in un percorso di approfondimento dedicato alla figura di Elio Vittorini, uno degli intellettuali più complessi e influenti del Novecento italiano. Nel suo intervento introduttivo, il dott. Pennone ha inoltre ricordato agli alunni un elemento di particolare significato per la comunità scolastica: Vittorini aveva frequentato proprio l’Istituto Rizza, creando così un legame diretto tra la scuola e una delle figure più autorevoli della letteratura italiana del secolo scorso. Un richiamo che ha suscitato interesse e orgoglio tra gli studenti presenti, rendendo il convegno non solo un momento di studio, ma anche di riscoperta delle proprie radici culturali.

Il convegno ha messo al centro due nuclei fondamentali della sua esperienza culturale e politica: da un lato la scoperta e la diffusione in Italia della cosiddetta “America letteraria”, dall’altro il rapporto difficile e spesso conflittuale con il Partito Comunista Italiano nel secondo dopoguerra.

Il convegno si è rivelato un’importante occasione di crescita e riflessione, capace di coniugare rigore storico-critico e coinvolgimento delle giovani generazioni. Ancora una volta, il salone dell’Istituto Rizza-Insolera si è confermato spazio vivo di confronto e dialogo culturale, nel segno di una tradizione che guarda al passato per comprendere meglio le sfide del presente.