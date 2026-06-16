Siracusa, al Rizza-Insolera una notte di attesa e partecipazione tra esami e futuro della scuola

Una notte di attesa, di emozioni e di impegno civile. Mercoledì 17 giugno, alle ore 21.30, la sede storica dell’Istituto Rizza-Insolera di viale Diaz aprirà le proprie porte alla cittadinanza per l’evento dal titolo “Notte prima degli esami e delle… scelte. Viale Diaz non dorme”.

L’iniziativa, promossa dal Comitato “Tuteliamo l’Istituto Rizza di Siracusa”, nasce con un duplice obiettivo: accompagnare simbolicamente gli studenti alla vigilia dell’esame di maturità e ribadire il valore storico, culturale e formativo della sede centrale dell’istituto, al centro del dibattito cittadino sul futuro dell’edificio scolastico.

La comunità scolastica invita studenti, famiglie, ex alunni, docenti e cittadini a partecipare a una serata che vuole essere al tempo stesso momento di festa, riflessione e vicinanza ai maturandi. Un’occasione per condividere le emozioni della vigilia degli esami e per testimoniare l’attaccamento della città a una scuola che rappresenta da oltre un secolo un punto di riferimento per la formazione tecnica e professionale del territorio.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di mobilitazione che negli ultimi mesi ha visto il Comitato impegnato nella difesa della storica sede di viale Diaz, simbolo dell’identità dell’Istituto Rizza-Insolera e luogo che continua a rappresentare un importante presidio educativo per Siracusa.

«Viale Diaz non dorme» è dunque il messaggio scelto dagli organizzatori: una frase che richiama l’attesa dei giovani chiamati ad affrontare la maturità, ma anche la volontà di una comunità scolastica che non intende rinunciare alla propria storia e al proprio patrimonio educativo.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per una serata di partecipazione, condivisione e sostegno ai ragazzi che si preparano ad affrontare uno dei momenti più significativi del loro percorso di studi.