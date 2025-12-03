Siracusa, al Santuario della Madonna delle Lacrime un confronto su Gaza, Flotilla e diritti umani

Si è svolto ieri sera, al Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, il convegno dal titolo “Gaza, Flotilla, diritti umani e pace”, un appuntamento dedicato all’approfondimento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e al ruolo delle missioni civili internazionali.

L’incontro ha riportato l’attenzione sulla Flotilla per Gaza, partita proprio da Siracusa nei mesi scorsi, sottolineandone il valore simbolico e l’impatto sul dibattito internazionale. Durante gli interventi, relatori ed esperti hanno analizzato ciò che oggi rimane di quella missione: la testimonianza di una città che ha voluto farsi ponte di solidarietà, il lavoro dei volontari e il messaggio di pace che ha accompagnato la partenza verso il Mediterraneo orientale.