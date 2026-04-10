Siracusa, al Santuario la benedizione del cotone nel giorno della Divina Misericordia

Domenica 12 aprile 2026, alle 17.30, l’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, presiederà la Santa Messa con il rito della benedizione del Cotone, gesto risalente al tempo della Lacrimazione della Madonna a Siracusa, quando nel 1953, i fedeli accostandosi all’effige piangente del Cuore Immacolato di Maria asciugarono le Lacrime versate dal 29 agosto all’1 settembre 1953.

In modo continuativo, e più volte durante l’anno, il rito si è perpetuato nel tempo.

Il cotone benedetto verrà distribuito ai fedeli e a quanti invocano una grazia spirituale o corporale.

“Il Santuario può svolgere la sua missione grazie all’aiuto di molti fedeli e istituzioni che sostengono la diffusione nel mondo del messaggio della Madonnina, sia accogliendo le migliaia di pellegrini che giungono a Siracusa, sia portando il Reliquiario delle Lacrime nelle comunità siciliane, italiane ed estere. – dice Aurelio Roberto Russo, rettore del Santuario – Il Santuario ringrazia ogni singolo fedele per qualsiasi tipo di aiuto che viene offerto per le opere di bene connaturate con la missione mariana.

Innanzitutto, il ringraziamento all’Arcivescovo Mons. Francesco Lomanto e all’Arcidiocesi di Siracusa per il sostegno nella divulgazione del culto delle Lacrime della Madonna.

Grazie all’Isab che ha sostenuto il progetto del docufilm “Piange una Madre”, realizzato da TV2000 e tramesso più volte nel canale televisivo nazionale. L’Isab ha contribuito anche offrendo ai poveri del Santuario le colombe pasquali della TMA (trattamento multisistemico per l’autismo- metodo “Caputo-Ippolito”) e le uova di Pasqua dell’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma). Grazie al Corpo Forestale Provinciale di Siracusa della Regione Siciliana che con il suo personale aiuta a mantenere il decoro e a curare il verde del Parco del nostro Santuario. Grazie al Comune di Siracusa che, per l’anno 2025, ha concesso il generoso contributo di 3000 (tremila/00) euro per le attività del 70° Anniversario della Lacrimazione e il 31° anniversario della Dedicazione del Santuario. Grazie a una devota italo australiana che con la sua donazione sta finanziando parte della ristrutturazione della Casa della Carità all’interno del Parco del Santuario. Ringraziamo anche chi pone ostacoli alla missione del Santuario, perché ci aiuta a prendere maggiore consapevolezza del valore e della gratuità del bene che viene seminato giorno dopo giorno da chi crede nel messaggio delle Lacrime della Madonnina: dai sacerdoti ai diaconi, dai gruppi ai volontari e a tutti i fedeli. La Madonna ricompensi ogni piccolo gesto di bene a sostegno della missione delle sue Sante Lacrime”.