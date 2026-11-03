Siracusa, al Santuario la memoria di Giovanni Paolo II e l’apertura dell’anno pastorale

Attualità · ARCIDIOCESI

Il 6 novembre rappresenta per la Chiesa siracusana una data di particolare significato spirituale ed ecclesiale. Una giornata che richiama alla memoria la Visita Pastorale di San Giovanni Paolo II a Siracusa e la dedicazione e consacrazione del Santuario della Madonna delle Lacrime, luogo simbolo della fede e della devozione mariana della comunità diocesana e di tanti fedeli e devoti di tutto il mondo.

Quest’anno, la ricorrenza sarà vissuta con un programma che intreccia memoria, preghiera e comunione ecclesiale. La mattinata si aprirà con un collegamento in diretta dal Santuario della Madonna delle Lacrime su TV2000, per ricordare proprio la storica visita di san Giovanni Paolo II a Siracusa e rinnovare la memoria di un evento che ha segnato profondamente la vita della comunità siracusana.

La giornata proseguirà nel pomeriggio con l’apertura del nuovo Anno Pastorale Diocesano 2026-2027 e con un momento di preghiera grata in occasione del sesto anniversario di Consacrazione Episcopale e dell’ingresso in diocesi dell’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto.

La comunità diocesana si ritroverà al Santuario della Madonna delle Lacrime, nel Salone Giovanni Paolo II, per un appuntamento che segnerà l’avvio del nuovo cammino pastorale e offrirà l’occasione per rinnovare il senso di appartenenza e di corresponsabilità nella missione evangelizzatrice della Chiesa.

Alle 18 è prevista l’Assemblea diocesana, dedicata al tema “La Chiesa mistero di salvezza, le immagini simboliche nei Padri della Chiesa”, con gli interventi di don Alfredo Andronico e don Luigi Salonia. Un’occasione per approfondire il mistero della Chiesa alla luce della Sacra Scrittura e della tradizione patristica, riscoprendo le immagini e i simboli attraverso cui i Padri hanno espresso la ricchezza della vita ecclesiale. A tutti i presenti sarà consegnata la Lettera Pastorale In caritate radicati et fundati di Mons. Francesco Lomanto che segna il cammino pastorale dell’Arcidiocesi di Siracusa.

Alle 19 seguirà la Celebrazione Eucaristica, nell’anniversario della dedicazione del Santuario e dell’ingresso dell’Arcivescovo alla guida della Chiesa siracusana.

La ricorrenza diventerà così occasione per rendere grazie al Signore per il cammino compiuto in questi sei anni, rinnovare il legame di comunione tra il Vescovo e la comunità diocesana e affidare alla Madonna delle Lacrime il nuovo anno pastorale, con le sue attese, le sue sfide e le prospettive di evangelizzazione.

Memoria, gratitudine e ripartenza saranno i tratti distintivi di una giornata che unisce la memoria della visita di san Giovanni Paolo II, la storia della Lacrimazione della Madonna a Siracusa e il cammino presente della Chiesa siracusana. Un invito rivolto all’intera comunità diocesana a ritrovarsi attorno al proprio Pastore, per celebrare la fede, rinsaldare la comunione e ripartire insieme nell’annuncio del Vangelo.