Siracusa, al Teatro comunale il Forum nazionale di Confindustria su formazione e innovazione

Giovedì 23 e venerdì 24 ottobre si terrà a Siracusa al Teatro Massimo di Ortigia, la prima edizione dell’Education and Open Innovation Forum, un evento a cura di Confindustria che mette al centro il capitale umano come motore di sviluppo economico e sociale, in una logica di open innovation.

Due giornate di lavori – giovedì 23 dalle 14:30 alle 18 e venerdì 24 dalle 8:30 alle 13 – per discutere delle sfide decisive per il futuro del Paese: il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e le competenze digitali; la valorizzazione della filiera tecnico-professionale e degli ITS Academy; il rapporto tra università, ricerca, startup e imprese, con attenzione a spin-off, open innovation e dottorati industriali.

Il Forum sarà anche l’occasione per presentare la visione di Confindustria su un nuovo piano strutturale di collaborazione tra impresa e sistema educativo. Parteciperanno i vertici di imprese italiane e internazionali, rappresentanti del mondo della scuola e dell’università, istituzioni e stakeholder.

Tra gli interventi istituzionali figurano i Ministri Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito) e Marina Elvira Calderone (Lavoro e Politiche Sociali). Per Confindustria interverranno Francesco De Santis, Vice Presidente Ricerca e Innovazione, Lucia Aleotti, Vice Presidente per il Centro Studi, Giovanni Baroni, Presidente Piccola Industria,Aurelio Regina, delegato per l’Energia e per la Transizione Energetica e Alberto Tripi, Special Advisor per l’Intelligenza Artificiale.

L’apertura della seconda giornata vedrà l’intervento del Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Chiuderà i lavori Riccardo Di Stefano, Delegato per l’Education e l’Open Innovation. Moderano Barbara Gasperini (Green&Blue) ed Enrico Galletti (RTL 102.5).

Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi al seguente link: https://eventi.confindustria.it/app/event-91/education-open-innovation-forum