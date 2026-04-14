Siracusa, al Teatro Greco il concerto della banda musicale dell’arma dei Carabinieri

Il 24 aprile 2026, alle 18.30, nella suggestiva cornice del Teatro Greco di Siracusa, avrà luogo l’esibizione della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal Maestro Col. Massimo Martinelli.

L’evento musicale, fortemente voluto dal comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa e dalla direzione del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, vuole essere un omaggio alla città di Siracusa, sottolineando la vicinanza dell’Arma alla città in uno scenario ideale, uno dei più importanti teatri antichi, famoso per le rappresentazioni classiche, le gradinate scavate nella roccia e la sua forma monumentale, capace di coinvolgere la comunità nel celebrare i valori di libertà e democrazia.

La Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, composta da 102 orchestrali, diplomati nei migliori conservatori italiani, è nota in ogni parte del mondo per la perfezione formale delle sue esecuzioni e per il fascino che suscitano i suoi orchestrali, con le loro splendide uniformi, la magnifica compostezza, la profonda vocazione musicale; le origini della banda risalgono al 1820, quando, per la prima volta, il Corpo dei Carabinieri Reali comprese nel suo organico un Nucleo di Trombettieri. Tale formazione nel 1862 fu trasformata in Fanfara e attraverso successive modifiche, nel 1920 assunse una fisionomia più ampia e l’attuale denominazione di Banda dell’Arma dei Carabinieri.

La banda presenta un repertorio vastissimo che spazia dalle tradizionali marce militari ai brani classici e operistici sino a comprendere composizioni moderne e contemporanee che avremo l’onore e il piacere di ascoltare nel corso del concerto, gratuito e aperto al pubblico.