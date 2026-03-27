Siracusa, al Teatro Greco la Via Crucis cittadina

Oggi, venerdì 27 marzo 2026, a partire dalle 17.30, si potrà accedere al Teatro Greco di Siracusa, dove alle 18 si terrà la Via Crucis cittadina, promossa dalle Parrocchie del Vicariato di Siracusa in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa-Eloro-Villa del Tellaro-Akrai e la Fondazione Inda.
Gli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico della Fondazione Inda interpreteranno le quindici stazioni della Via Crucis messe in scena a cura delle attrici Elena Polic Greco Simonetta Cartia e del coreografo Dario La Ferla.
Uno scatto fotografico di Marcello Bianca della Madonna delle Lacrime proiettata sullo scherzo accompagnerà il cammino di Gesù verso il Calvario.
Visto il repentino calo termico, si suggerisce un abbigliamento idoneo.
La Via Crucis inizierà puntualmente alle 18.
Domenica 29 marzo 2026, alle 18, prenderà avvio la tradizionale processione con la Madonna delle Lacrime del 29 di ogni mese. Lungo l’itinerario si pregherà con le meditazioni della Via Crucis proposte dai Frati Francescani della Custodia di Terra Santa. Quest’anno, a causa della guerra i siti del Santo Sepolcro rimarranno chiusi. La Madonna piange con i figli minacciati dalla guerra e prega per la conversione dei cuori.
Venerdì Santo, 3 aprile 2026, alle 15, nel giorno delle morte in Croce di Gesù, lungo i viali del Santuario, via Crucis con le meditazioni, scritte nel 2018, dal defunto Arcivescovo Giuseppe Costanzo, “Madonna delle Lacrime, Madre del Crocifisso”.
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