Siracusa, al Teatro Greco un Gran Gala lirico

Il 26 luglio 2026 alle 21.00 il monumentale Teatro Greco di Siracusa sarà lo scenario del Gran Galà lirico che celebrerà l’iscrizione dell’arte del canto e del melodramma nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Organizzato dalla storica Associazione Siracusana Amici della Musica, con la direzione artistica del Maestro Corrado Genovese, il programma del concerto sarà strutturato in tre parti distinte che ben rappresentano l’evoluzione del melodramma italiano nei secoli: la scuola napoletana del Settecento, il bel canto e il melodramma dell’Ottocento, il Verismo e il Novecento. Un poutpourri di stili e colori che, andando da Pergolesi fino a Puccini, renderà omaggio ad una delle massime forme d’arte italiana celebrata nel mondo.

Direttore della serata sarà il Maestro Domenico Famà, già al secondo anno come direttore d’orchestra in residence dell’Asam per le stagioni musicali al Teatro Massimo di Siracusa, alla guida dell’Orchestra Orfeo. Le voci protagoniste saranno Francesca Sassu (soprano), Valerio Borgioni (tenore) e Dario Sogos (baritono), che si alterneranno vestendo i più celebri ruoli della storia del melodramma italiano.

L’evento è patrocinato dall’Unesco e sostenuto dal Ministero della Cultura, la Regione Siciliana ed il Comune di Siracusa.