Siracusa, al Teatro Massimo il concerto della Polizia di Stato: musica e riconoscimenti al merito

Ieri sera il Teatro Massimo di Siracusa ha ospitato un evento di grande valore simbolico e culturale: il concerto della Polizia di Stato di Siracusa, organizzato dalla Questura, che ha unito musica, istituzioni e riconoscimento del merito.

Sul palco si sono esibiti la corale polifonica del Liceo Musicale “T. Gargallo” di Siracusa, diretta dal Maestro Antonio Greco, affiancata dall’ospite d’apertura Morgana Santini, regalando al pubblico un momento di intensa partecipazione e qualità artistica. Un concerto che ha saputo coniugare emozione e impegno civile, sottolineando il legame profondo tra la Polizia di Stato e il territorio.

Nel corso della serata, alla presenza delle autorità civili e militari, sono stati inoltre consegnati encomi e lodi a diversi appartenenti alla Polizia di Stato che si sono distinti per professionalità, coraggio e dedizione al servizio.

I riconoscimenti consegnati

Encomio

Ispettore Luca Macauda

Assistente Costantino Santuccio

Lode

Sovrintendente Capo Salvatore Alonge

Sovrintendente Capo Corrado Costa

Sovrintendente Sebastiano Casto

I riconoscimenti sono stati assegnati per un’importante attività di polizia giudiziaria che, evidenziando spiccate capacità professionali, si è conclusa con l’arresto di otto soggetti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ad Avola il 14 novembre 2024.

Encomio

Assistente Giuseppe Calvo

Premiato per aver portato a termine, con elevata professionalità, un intervento di soccorso pubblico in favore degli occupanti di un edificio interessato da un incendio, a Noto il 3 ottobre 2023.

Lode

Sovrintendente Giuseppe Sinaglia

Il riconoscimento è stato conferito per un’attività di polizia giudiziaria che ha condotto all’arresto di un noto pregiudicato, responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma da sparo con relativo munizionamento, ad Augusta il 24 novembre 2023.

Lode

Sostituto Commissario Giuseppina De Luca

Ispettore Mariano Grammatico

Premiati per un’attività investigativa che si è conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata ai danni della propria compagna, a Siracusa il 20 ottobre 2023.

L’evento è andato in diretta sui canali social di Siracusa News e sulla pagina Facebook della Questura di Siracusa