Siracusa, al Tribunale inaugurato il “posto occupato” per ricordare le vittime di violenza

Un forte segnale di memoria e impegno contro la violenza di genere è stato inaugurato questa mattina all’ingresso del Tribunale di Siracusa: un posto occupato, simbolo delle donne che non possono più prendere posto a causa della violenza subita.
L’iniziativa è stata promossa dal Comitato delle Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, che si celebra il 25 novembre.
Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Antonio Randazzo, la presidente del Tribunale, Dorotea Quartararo, la Procuratrice della Repubblica, Sabrina Gambino, il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera, e un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa.
Un gesto simbolico che invita la comunità a non distogliere lo sguardo e a ricordare ogni giorno le donne che non ci sono più.
