Ultime news

2 minuti di lettura
Il dettaglio

Siracusa, al via 46 progressioni verticali per il personale del Comune. Zappulla: “rafforziamo l’azione amministrativa”

Nel frattempo è intervenuto anche il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali (febbraio 2026) e l’ente sta procedendo all’applicazione delle previsioni contrattuali, con l’adeguamento degli stipendi e il riconoscimento dei relativi arretrati

Marco Zappulla

Nel frattempo è intervenuto anche il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali (febbraio 2026) e l’ente sta procedendo all’applicazione delle previsioni contrattuali, con l’adeguamento degli stipendi e il riconoscimento dei relativi arretrati

2 minuti di lettura

L’Amministrazione comunale prosegue nel percorso di rafforzamento della propria struttura organizzativa con l’avvio delle procedure di progressione verticale. Con apposite determine dirigenziali sono state bandite le progressioni verticali e nominate le commissioni esaminatrici per la copertura complessiva di 46 posti, suddivisi tra diverse figure professionali dell’ente. Nel dettaglio i posti messi a disposizione sono: 4 specialisti di Polizia municipale, 8 agenti di Polizia municipale, 4 funzionari tecnici, 5 funzionari amministrativi, 3 istruttori tecnici e 22 istruttori amministrativi.

Si tratta di un passaggio importante nel percorso di crescita professionale del personale comunale, che consentirà di rafforzare le competenze interne e migliorare l’organizzazione dei servizi. L’Amministrazione ha inoltre dato indicazioni alle commissioni affinché i lavori possano concludersi entro il 30 aprile 2026, con l’obiettivo di garantire tempi rapidi nella definizione delle procedure.

Nel frattempo è intervenuto anche il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali (febbraio 2026) e l’ente sta procedendo all’applicazione delle previsioni contrattuali, con l’adeguamento degli stipendi e il riconoscimento dei relativi arretrati.

“Con le progressioni verticali avviamo un percorso di riqualificazione di diverse figure professionali interne al Comune, rafforzando l’azione amministrativa e la capacità operativa della macchina comunale – ha dichiarato l’assessore alle Risorse Umane Marco Zappulla – Abbiamo chiesto alle commissioni di concludere i lavori entro il 30 aprile 2026 per garantire tempi rapidi. Questa è una delle azioni che rientra nel piano di valorizzazione delle risorse umane dell’ente. Ringrazio il dirigente Avv. Giacomo Cascio, e tutto il personale del Settore per l’impegno profuso”.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi