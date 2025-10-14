Siracusa, al via gli interventi di manutenzione delle panchine nel centro storico

Sono partiti già da ieri i lavori di manutenzione dell’arredo urbano nel centro storico di Siracusa, con particolare attenzione alle panchine di piazza Archimede, largo XXV Luglio e via dei Montalto.

Le operazioni sono state avviate dopo una serie di segnalazioni e lamentele dei cittadini, raccolte da Raffaele Grienti, delegato del sindaco per il quartiere Ortigia, che le ha inoltrate all’amministrazione comunale.

In particolare, in largo XXV Luglio le panchine risultavano fortemente danneggiate, con sedute semidistrutte e legno consumato dal tempo, tanto da rendere impossibile l’utilizzo da parte di residenti e turisti.

L’amministrazione, dopo i sopralluoghi, ha disposto un intervento mirato di ripristino e verniciatura, con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità agli spazi pubblici più frequentati del centro storico.