Siracusa, al via i festeggiamenti in onore di San Sebastiano

Siracusa si prepara a vivere un momento di intensa partecipazione religiosa e culturale con l’avvio dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano, compatrono della città.
L’inizio ufficiale delle celebrazioni è fissato per oggi pomeriggio, sabato 17 gennaio 2026, presso la Chiesa di Santa Lucia alla Badia in Piazza Duomo, con un ricco programma che intreccia fede, tradizione e riflessione spirituale.
I festeggiamenti si apriranno alle 16.30. A seguire, alle 17, si terrà una rappresentazione dedicata alla vita di San Sebastiano, testo di Mons. Salvatore Marino e realizzato da Tony Mazzarella. La rappresentazione culminerà con l’apertura della nicchia che custodisce il simulacro del Santo.
Alle ore 18 è prevista la solenne traslazione del simulacro di San Sebastiano sull’altare maggiore, uno dei momenti più attesi e carichi di significato liturgico.
I riti proseguiranno alle 18.30 con la Celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Salvatore Marino, parroco della Cattedrale. Al termine della celebrazione, la scrittrice Tea Ranno offrirà una riflessione dal titolo “San Sebastiano, testimone della Fede”, un contributo che unirà spiritualità e narrazione contemporanea.
