Siracusa, al via i lavori al canale San Giorgio

“I lavori di ricostruzione della volta del canale San Giorgio, parzialmente crollata, sono attesi da tempo e serviranno a garantire sicurezza alla viabilità e alla struttura idraulica in un punto critico della città”. Lo afferma l’assessore alla Mobilità e trasporti Vincenzo Pantano.

L’appalto è stato affidato alla “VNA Società Cooperativa” di Raffadali (in provincia di Agrigento) per un importo di circa 400.000 euro. I lavori, secondo programma, dureranno 219 giorni naturali e consecutivi.

“Le opere – dichiara – rappresentano un intervento fondamentale per sicurezza e funzionalità della viabilità urbana. La riconnessione idraulica del canale e la messa in sicurezza della volta consentiranno di eliminare i rischi per il traffico e le strutture sottostanti. Ci scusiamo per i disagi, che cercheremo di limitare nel tempo, ma si tratta di lavori indispensabili per assicurare sicurezza a tutti gli utenti della strada e per ripristinare la piena tenuta di un’importante opera idraulica”.

Cambiano i sensi di marcia, infatti, in viale Teocrito, nella zona di largo Rosario Mascali, per consentire i sensi i lavori di ripristino della sottostante volta del canale San Giorgio. Lo stabilisce un’ordinanza del settore Mobiità e trasporti.

I veicoli provenienti da corso Gelone, giunti in corrispondenza di via Pausania, avranno l’obbligo di svolta a destra su quest’ultima, mentre quelli in senso opposto, cioè diretti in corso Gelone, all’incrocio con largo Mascali, dovranno proseguire dritto oppure svoltare a destra per via San Giovanni alle Catacombe.

I mezzi in transito su via San Sebastiano, in corrispondenza di largo Mascali dovranno svoltare a destra; se devono dirigersi in viale Luigi Cadorna, percorrendo viale Teocrito potranno imboccare via Pausania per raggiungere via Demostene e poi del Santuario e, quindi, tornare in viale Teocrito per girare a destra.

Gli autobus e i mezzi pesanti in transito su viale Teocrito provenienti da viale Teracati, in corrispondenza con via Socrate dovranno imboccarla e potranno raggiungere via Demostene e poi, svoltando a sinistra, via del Santuario. Gli autobus e i mezzi pesanti in transito su corso Gelone, prima di arrivare all’incrocio con viale Teocrito, potranno svoltare a destra su via Demostene per raggiungere via del Santuario e poi viale Teocrito.

Per facilitare la circolazione: in via Demostene, sul lato sinistro del senso di marcia sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria nell’arco delle 24 ore; lo stesso è previsto in entrambi i lati di via Pausania; in via Socrate, sul lato sinistro del senso di marcia, la sosta sarà consentita parallelamente al marciapiede. In via Timeo è prevista l’inversione del senso unico di marcia con direzione via Pausania; in viale Teocrito il divieto di transito, nel tratto compreso tra i civici 77 e 103 in direzione viale Luigi Cadorna.

Infine, in via del Santuario viene revocato lo stallo riservato alla sosta dei bus turistici subito dopo il cancello d’ingresso al tempio e, nel breve tratto tra via Timeo e viale Teocrito, il restringimento della carreggiata e il divieto di transito nella corsia di sinistra.