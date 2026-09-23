Siracusa, al via i lavori di bitumazione sulla SP 104 a Fontane Bianche

Sono iniziati i lavori di bitumazione sulla SP 104, in località Fontane Bianche. Ad annunciarlo è il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa.
L’intervento è stato programmato al termine della stagione estiva, proprio per evitare di penalizzare la fruizione della zona durante i mesi di maggiore affluenza, quando la località balneare registra la presenza di numerosi residenti e villeggianti.
Quello di Fontane Bianche rientra in un più ampio programma di lavori che sta interessando la rete viaria di competenza del Libero Consorzio.
“Continueremo a raccontarvi, passo dopo passo, i lavori che stanno interessando la rete viaria del Libero Consorzio di Siracusa: dalla zona sud al centro, fino alla zona nord – fa sapere Giansiracusa – La manutenzione e la sicurezza delle nostre strade restano una priorità” conclude il presidente.