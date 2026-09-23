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Siracusa, al via i lavori di bitumazione sulla SP 104 a Fontane Bianche

di Oriana Gionfriddo ·
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giansiracusa a fontane bianche

Sono iniziati i lavori di bitumazione sulla SP 104, in località Fontane Bianche. Ad annunciarlo è il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa.

L’intervento è stato programmato al termine della stagione estiva, proprio per evitare di penalizzare la fruizione della zona durante i mesi di maggiore affluenza, quando la località balneare registra la presenza di numerosi residenti e villeggianti.

Quello di Fontane Bianche rientra in un più ampio programma di lavori che sta interessando la rete viaria di competenza del Libero Consorzio.

“Continueremo a raccontarvi, passo dopo passo, i lavori che stanno interessando la rete viaria del Libero Consorzio di Siracusa: dalla zona sud al centro, fino alla zona nord – fa sapere Giansiracusa – La manutenzione e la sicurezza delle nostre strade restano una priorità” conclude il presidente.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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