Siracusa, al via i lavori in Traversa San Francesco. Vaccaro (Insieme): “un’attesa ripagata”

Il consigliere comunale della lista “Insieme”, Ciccio Vaccaro, annuncia con viva soddisfazione l’inizio dei lavori di asfaltatura e ripristino del manto stradale che interesseranno un ampio tratto di Traversa San Francesco, nella zona di Tivoli a Siracusa. Si tratta di un intervento strutturale di grande importanza, atteso da lungo tempo dai residenti della zona per garantire la sicurezza e il decoro urbano.

“L’avvio di questi lavori rappresenta una risposta concreta alle legittime richieste dei cittadini di Tivoli – dichiara il consigliere Ciccio Vaccaro –. Esprimo la mia personale soddisfazione per aver sbloccato un intervento fondamentale per la viabilità di questo quadrante della città. A tal proposito, ci tengo a ringraziare pubblicamente il Dott. Grimaldi, responsabile del settore viabilità del Libero Consorzio, e il Geometra Gi Pasquale: la loro grande attenzione verso questa importante arteria stradale e la loro fattiva collaborazione tecnica sono state determinanti”.

Il consigliere di “Insieme” sottolinea inoltre l’importanza della sinergia tra gli enti per il raggiungimento dell’obiettivo, estendendo il proprio plauso ai vertici istituzionali coinvolti.

“Un ringraziamento doveroso per l’impegno e la collaborazione va anche al Presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, e al delegato Salvo Cannata. Lavorando in squadra si ottengono risultati tangibili per la comunità. Il nostro lavoro per i cittadini di Siracusa non si ferma, e manterremo altissima l’attenzione, in particolar modo, sulle esigenze e sullo sviluppo delle nostre periferie”, conclude Vaccaro.