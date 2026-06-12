Siracusa, al via i lavori per il percorso pedonale alla Cittadella dello Sport. Cavallaro (FdI): “Bene il risultato, ma troppi ritardi”

Partiranno i lavori per la realizzazione del percorso pedonale lungo via Lo Bello e via Delfica, a servizio della Cittadella dello Sport. Un intervento atteso da tempo che consentirà di migliorare la sicurezza dei pedoni e dei numerosi bambini e ragazzi che ogni giorno frequentano gli impianti sportivi della zona.

A esprimere soddisfazione per l’avvio dell’opera è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro, che tuttavia non nasconde alcune perplessità sui tempi necessari per arrivare all’affidamento dei lavori.

«Si tratta di un intervento importante e necessario – afferma Cavallaro – ma non posso nascondere una certa amarezza per il lungo percorso che è stato necessario affrontare prima di vedere un risultato concreto».

Secondo il consigliere, la questione è stata oggetto negli anni di numerose segnalazioni, discussioni in Commissione, interrogazioni consiliari e due distinte mozioni. La prima, ricorda, era stata ritirata dopo le rassicurazioni ricevute dall’Ufficio Mobilità, che aveva già predisposto il preventivo dell’intervento e ne aveva annunciato una rapida realizzazione. Tuttavia, per mesi non si sarebbe registrato alcun avanzamento, rendendo necessarie ulteriori iniziative consiliari.

Cavallaro evidenzia inoltre come la notizia dell’affidamento dei lavori sia stata diffusa attraverso gli organi di stampa anziché nel corso del dibattito consiliare o tramite una risposta formale alle interrogazioni presentate.

Per il consigliere, l’opera rappresenta comunque una soluzione parziale. «Parliamo di un intervento di buon senso che avrebbe dovuto essere realizzato da tempo – sottolinea – ma che non può sostituire la necessità di marciapiedi adeguati, continui e accessibili per pedoni, famiglie con passeggini e persone con disabilità».

Nel suo intervento Cavallaro richiama anche un altro recente intervento di messa in sicurezza, quello realizzato in via Unione Sovietica con l’installazione di paletti parapedonali a tutela degli alunni e delle famiglie dell’Istituto Comprensivo Costanzo. Anche in quel caso, osserva, sarebbero stati necessari circa due anni di interlocuzioni prima della realizzazione dell’opera.

Pur rivendicando il ruolo svolto dal Consiglio comunale e dalla Quarta Commissione nell’iter che ha portato all’intervento, il consigliere esclude responsabilità dirette del personale degli uffici comunali.

«Chi conosce il settore Mobilità sa bene che il personale è numericamente insufficiente rispetto alla mole di attività da svolgere, ma continua a lavorare con professionalità e disponibilità», afferma.

Per Cavallaro, il tema riguarda piuttosto l’organizzazione complessiva dell’ente e la distribuzione delle risorse umane. «Se per realizzare interventi relativamente semplici occorrono mesi o addirittura anni di attesa, è inevitabile interrogarsi sulla capacità dell’amministrazione di affrontare le sfide più complesse che attendono la città», conclude.