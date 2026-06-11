Siracusa, al via i lavori per il percorso pedonale nelle vie Delfica e Lo Bello

Sono cominciati stamattina i lavori per la realizzazione del percorso pedonale nelle vie Delfica e Concetto Lo Bello. Ne dà notizia il settore Mobilità e trasporti.

Il camminamento inizierà dall’incrocio con viale Acradina per finire all’altezza dell’ingresso secondario della Cittadella dello Sport, sviluppandosi lungo il lato sinistro del senso di marcia con direzione via dell’Olimpiade. Sarà realizzato posizionando dei paletti para-pedonali.

Oltre al percorso saranno realizzati due attraversamenti per i pedoni, uno all’altezza del civico 9 di via Delfica e uno all’incrocio con via Paolo Caldarella. La fine dei lavori è prevista per mercoledì della prossima settimana (18 giugno).