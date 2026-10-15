Siracusa, al via “Il Cerchio del Benessere”: due giornate all’Urban Center

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Oggi, giovedì 15 e domani, venerdì 16 ottobre 2026, l’Urban Center di via Nino Bixio 1 ospita l’evento gratuito “Il Cerchio del Benessere – Nutrire Corpo, Mente e Spirito”.

La manifestazione offre alla cittadinanza un ricco programma dedicato alla cura di sé, alla salute e al movimento.

In entrambe le giornate, professionisti APOS proporranno trattamenti Shiatsu, Wuò Tai e Kobido (anche nella versione Kids). Il programma odierno prevede lezioni di danza coreografica, Broadway, Pilates e ginnastica posturale, alternate ad approfondimenti dedicati alla nutrizione nello sport con la Dott.ssa Luciana Piloti Marino, alle tecniche di primo soccorso con “Assistenza Amica Siracusa”, alla naturopatia con la Dott.ssa Angela Bandiera e agli interventi assistiti con gli animali curati da “Amici di Maya Aps”.

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Nella giornata di venerdì 16 ottobre il percorso proseguirà con ulteriori momenti sulla nutrizione, l’assistenza e la psicologia con la Dott.ssa Glenda Garretto, affiancati da attività per i più piccoli e lezioni di DO-IN (Yoga Dinamico) con l’insegnante Nicolò Simone. Un’occasione aperta a tutti per riscoprire l’equilibrio psicofisico nel cuore della città.