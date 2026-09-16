Siracusa, al via il rifacimento della segnaletica in via Elorina: rallentamenti e code

Attualità · Viabilità

Sono iniziati questa mattina i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale di via Elorina, a Siracusa. Gli operatori incaricati dal Comune sono al lavoro per tracciare nuovamente le strisce sull’asfalto nel tratto dell’arteria già interessato dagli interventi di riqualificazione del manto stradale.

Le operazioni sono partite dalla zona in prossimità della rotatoria con via Lido Sacramento e stanno comportando inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Nelle ore mattutine si sono infatti registrati rallentamenti e alcune code lungo via Elorina, con il traffico costretto a procedere a velocità ridotta in corrispondenza dell’area interessata dal cantiere.

Il rifacimento della segnaletica rappresenta il passaggio conclusivo di un intervento che ha già interessato il manto stradale. Il piano comunale di manutenzione straordinaria prevedeva infatti prima il rifacimento dell’asfalto e successivamente il ripristino della segnaletica orizzontale. Lo stesso intervento riguarderà anche viale Paolo Orsi.

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Proprio nei giorni scorsi l’assessore alla Mobilità Enzo Pantano aveva indicato l’avvio imminente dei lavori, spiegando che si era verificato qualche ritardo rispetto alla programmazione iniziale.

Il completamento della segnaletica assume particolare rilievo anche sotto il profilo della sicurezza stradale, soprattutto su un’arteria caratterizzata da un traffico intenso e da numerosi collegamenti con la viabilità della zona sud della città.