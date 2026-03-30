Siracusa, al via la definizione agevolata per tributi e multe: domande entro il 30 giugno

Il Comune di Siracusa ha attivato il servizio di definizione agevolata delle entrate comunali, una misura che consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi. Il provvedimento è stato attivato in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 17 marzo 2026 e riguarda sia i tributi locali sia alcune sanzioni del Codice della Strada.

La misura si applica a tutti i debiti scaduti e non pagati alla data del 28 febbraio 2026, purché gestiti direttamente dal Comune e non affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel dettaglio, rientrano nella definizione agevolata: tributi comunali: IMU, TASI, TARI e CUP e sanzioni del Codice della Strada, limitatamente ai verbali non ancora iscritti a ruolo e non saldati entro il 28 febbraio scorso.

L’obiettivo è offrire ai cittadini la possibilità di sanare la propria posizione con condizioni più favorevoli, riducendo il peso degli importi accessori maturati nel tempo. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2026, termine indicato come inderogabile.

Sono previste tre modalità di presentazione dell’istanza. La prima è quella online, attraverso il portale dedicato del Comune con accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, compilando il Modulo A per la definizione ordinaria oppure il Modulo B in caso di controversie pendenti. In alternativa, sarà possibile inviare la documentazione via PEC all’indirizzo: settoreentrate@comune.siracusa.legalmail.it utilizzando i modelli PDF predisposti. Terza possibilità, l’accesso tramite il Portale Tributi Linkmate Siracusa. Il Comune invita i contribuenti interessati a consultare la sezione dedicata sul sito istituzionale per scaricare modulistica, istruzioni operative e accedere ai servizi digitali.