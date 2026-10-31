Siracusa, al via la Fiera dei Morti: oltre 200 gazebo fino a lunedì

Attualità · Foro Siracusano

Ha preso il via ieri, venerdì 30 ottobre, la Fiera dei Morti di Siracusa, il tradizionale appuntamento che anche quest’anno anima il Foro Siracusano, nell’area del Parco dei Villini. La manifestazione proseguirà fino a lunedì 2 novembre, con un programma di iniziative rivolte a cittadini e visitatori.

Sono oltre 200 i gazebo allestiti per ospitare gli espositori e accogliere il pubblico durante le quattro giornate. Spazio all’artigianato, allo street food e alle attività commerciali, in una manifestazione che unisce la tradizione della fiera a un calendario di spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Particolare attenzione è riservata ai più piccoli, con animazione, giochi, truccabimbi, palloncini e incontri con i personaggi più amati dai bambini. Fiera dei Morti 2026:

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, lo spettacolo del Festival della Risata, previsto per ieri sera, giovedì 30 ottobre, con Carlo Kaneba, Loredana Scalia e gli altri artisti, è stato rinviato a domenica 1° novembre, all’ora di pranzo.

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Una decisione presa per garantire la sicurezza degli artisti e del pubblico e permettere a tutti di godersi una giornata all’insegna del divertimento e delle risate.

La Fiera dei Morti prosegue regolarmente. Tutti gli altri spettacoli in programma restano confermati, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

Oggi 31 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, spazio al Kids Show con Masha e Orso, Bing e Chase. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, sarà la volta dei personaggi Disney in versione Halloween, tra Malefica, Ursula, la Regina di Cuori e le zucche dispettose. In serata, alle 20.45, è previsto l’Halloween Party anni Novanta con Cecilia Gayle, seguito dal dj set delle 22.30.

Domenica 1 novembre, la mattinata sarà dedicata ai PJ Masks, dalle 10.30 alle 12.30, mentre nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, arriveranno principesse e supereroi. Alle 20.30 è in programma il concerto della tribute band Live Venditti, seguito dal dj set.

Lunedì 2 novembre, giornata conclusiva della manifestazione, appuntamento dalle 10.30 alle 12.30 con Elsa, Anna e Olaf per il Frozen Party. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, spazio ad Alice nel Paese delle Meraviglie, con il Cappellaio Matto, lo Stregatto, il Bianconiglio e la Regina di Cuori. Alle 20.30 è previsto lo spettacolo Very e Sasy Show, prima dell’ultimo dj set.

Per tutta la durata della fiera saranno inoltre disponibili attività di intrattenimento per bambini, angoli creativi e spettacoli di animazione. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività dell’assessorato comunale alle Attività produttive, guidato da Edy Bandiera, punta a valorizzare una delle ricorrenze più radicate nella tradizione cittadina, trasformando il Foro Siracusano in un luogo di incontro, commercio e divertimento per quattro giorni.