Siracusa, al via la rassegna musicale “Note di primavera”

S

abato 11 aprile partirà la rassegna musicale “Note di primavera”, c

o

mprendente, tra aprile e maggio, 5 eventi musicali. La rassegna, organizzata dall’Associazione Musicale “

Vittorio

.Guardo” di Siracusa, sotto la direzione artistica del M.°Roberto Salerno, è patrocinata dal Comune di Siracusa e si svolgerà all’Urban Center (Ingresso libero).

Il primo appuntamento, come detto sabato 11 aprile alle ore 18,30, vedrà impegnato un duo formato dai chitarristi Antonio Agosta e Federico Mungiovì , con musiche originali e trascrizioni di autori quali Boccherini, Granados, Puccini, De Falla. Il duo, di recente formazione, ha già all’attivo numerose partecipazioni a festival e rassegne in Italia, e recentemente anche in Spagna. Gli alt r i appuntamenti saranno il 4 maggio con il clarinettista Giovanni Lanzini, il 10 maggio con la serata di premiazione del 9 Concorso Musicale Europeo “Città di Siracusa”.

L’associazione Musicale “Vittorio Guardo” di Siracusa bandisce anche quest’anno un Concorso Nazionale di esecuzione musicale, al fine di valorizzare giovani studenti e concertisti, che si svolgerà a Siracusa dal 6 al 10 maggio 202 6 . Il Concorso, è aperto a musicisti di ambo i sessi residenti nei paesi della Comunità Europea, ed ha avuto, nell’arco degli anni una crescita esponenziale di partecipanti e di interesse per una manifestazione che, aldilà della gara musicale, promuove realmente i giovani talenti provenienti da tutte le province siciliane, da molte parti d’Italia e spesso anche dall’estero, premiandoli con borse di studio e concerti premio. Domenica 24 maggio vi sarà un omaggio musicale a Nicolò Paganini, a cura del chitarrista Roberto Salerno e del violinista Danilo Pistone.

La rassegna si concluderà, domenica 28 giugno, con una serata dedicata ai giovani talenti musicali della nostra provincia.

Antonio Agosta nasce a Siracusa nel 2003 e inizia gli studi di chitarra classica alle età di 7 anni sotto la guida del M.° Roberto Salerno. Dopo essersi diplomato al liceo musicale Tommaso Gargallo di Siracusa prosegue gli studi al conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. È stato vincitore di due borse di studio in chitarra classica partecipando a due Masterclass di perfezionamento chitarristico nella provincia di Salerno con i maestri: Marco Caiazza, Luciano Tortorelli, Antonio Rugolo, Antigoni Goni, Tali Roth e Martha Masters. Frequenta annualmente il corso di perfezionamento chitarristico tenuto dal Maestro M. Caiazza nella città di Salerno. Nel 2025 ha conseguito il diploma accademico di primo livello in chitarra classica concludendo gli studi, al terzo anno, sotto la guida del M.° Ermanno Bottiglieri e adesso ha intrapreso il corso biennale al Conservatorio “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza, sotto la guida del M.°Marco Caiazza. Insieme all’ amico e collega Federico Mungiovì, formano il duo chitarristico ” Agosta – Mungiovì ” tenendo concerti in Italia e all’estero, nonché di recente in Spagna, nella città di Leon, per la “Fundacion Eutherpe”.