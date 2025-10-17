Siracusa, al via la riqualificazione delle vie Santa Teresa, via Salomone e via delle Sirene

L’Amministrazione comunale ha programmato un intervento di riqualificazione delle vie Santa Teresa, via Salomone e via delle Sirene in Ortigia con somme finanziate dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nell’ambito della “Tutela dei centri storici e norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e per il centro storico di Agrigento”.

Questi interventi finalizzati alla cura degli spazi pubblici e il benessere dei cittadini e dei turisti, previo incontro e tavoli con commercianti e residenti della zona, avranno inizio lunedì e proseguiranno per oltre 3 mesi.

Il progetto riguarda il rifacimento della pavimentazione esistente e la sostituzione dei sottoservizi.