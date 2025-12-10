Siracusa, al via la seconda settimana di Silent Nights

Al via la seconda settimana di Silent Nights, un “programma che intreccia – spiega il direttore artistico, Giuseppe Briffa – anniversari e nuove visioni, per offrire al pubblico un percorso attraverso pietre miliari della storia del cinema, senza trascurare gli appuntamenti contemporanei”.

Ricordiamo, che il Darkest Dreaming Film Festival è un progetto di divulgazione cinematografica – patrocinato dal Comune di Siracusa – a cura di Cinedrome e articolato in quattro mesi, da settembre, con quattro sezioni e che si concluderà a dicembre con questa ultima dedicata al cinema muto e le sue rielaborazioni contemporanee.

Nella ricorrenza del 130entennale del Cinema – il 28 dicembre – sarà realizzata una serie di retrospettive sui più grandi registi di tutti i tempi. Tutte le proiezioni, gli incontri culturali, gli intrattenimenti musicali, sono previsti al Biblios Cafè, in via del Consiglio Reginale nel centro storico di Ortigia.

Il programma della settimana.

Mercoledì 10 dicembre – ore 21.

Roma città aperta di Roberto Rossellini, 1945.

Ottant’anni dopo la sua uscita, torna sul grande schermo il film che ha inaugurato il neorealismo italiano. Rossellini, con immagini crude e vibranti, trasformò la tragedia della Resistenza in un atto di verità e poesia. Roma città aperta rimane un’opera imprescindibile, capace di restituire la voce di una città ferita e di un popolo in lotta.

Giovedì 11 dicembre – ore 21.

I 400 colpi, di François Truffaut, 1959.

L’ opera che ha dato forma alla Nouvelle Vague, compie sessantacinque anni. Truffaut racconta l’adolescenza come inquietudine e libertà, aprendo un varco verso un cinema che rifiuta regole e convenzioni.

Venerdì 12 dicembre – ore 21.

Fino all’ultimo respiro, di Jean-Luc Godard, 1959.

Altro monumento della Nouvelle Vague, compie anch’esso sessantacinque anni. Godard reinventa il linguaggio cinematografico con tagli improvvisi, ritmo sincopato e un respiro che ancora oggi appare rivoluzionario.

Sabato 13 dicembre – ore 21.

Rifkin’s Festival, di Woody Allen, 2020.

In occasione dei novant’anni del regista newyorkese, ecco il suo penultimo film, un omaggio ironico e malinconico ai maestri del cinema europeo, tra cui Rossellini, Truffaut e Godard.

Alle 23 seguirà il DJ set di Aldo Boccadifuoco, che condurrà il pubblico verso sonorità elettrosynth wave.

Domenica – 14 dicembre, alle 18

Napoli ai tempi di Genova, reading con Tommaso Randazzo. A seguire, alle 21, Diaz, Daniele Vicari, 2012.

“Una doppia chiusura – commenta Giuseppe Briffa – che intreccia parola e immagine, memoria e ferita, per concludere la seconda settimana di SILENT NIGHTS”.